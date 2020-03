Teuschnitz erschließt Bastelsmühle mit Glasfaser

Mit dem Förderprogramm des Freistaats, dem Höfebonus, sollen dünn besiedelte Gebiete mit dem schnellen Internet erschlossen werden. In den Genuss der 90-prozentigen Förderung kommt nunmehr auch Teuschnitz für die Erschließung der Ausflugs-Gaststätte Bastelsmühle. Für Teuschnitz verbleibt von den Gesamtkosten in Höhe von 35 000 Euro ein Eigenanteil von zehn Prozent, sprich 3500 Euro. Die Stadt setzt dabei auf eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Steinbach am Wald, die ihrerseits die Kohlmühle anschließt.

Ende vergangener Woche erfolgte im Teuschnitzer Rathaus die Unterzeichnung des Breitband-Ausbauvertrags der Bastelsmühle mit der Firma Korn aus Ludwigsstadt. Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU) freute sich sehr, dass ein heimischer Anbieter den Zuschlag der Ausschreibung erhielt. Sicher zeigte sie sich, mit ihm einen zuverlässigen Partner vor Ort sowie mit der Thüga SmartService GmbH mit Sitz in Naila einen erfahrenen Kooperationspartner im Hintergrund zu haben. Die Zusammenarbeit mit Korn stelle allein schon aufgrund der räumlichen Nähe einen Glücksfall dar. Zusammen mit der Thüga SmartService GmbH, welche ein eigenes Glasfasernetz betreibt und deutschlandweit Stadtwerke beim Breitbandausbau unterstützt, könne man eine für alle Seiten Vorteile mit sich bringende Gesamtlösung anbieten.

Ihr Dank galt dem Freistaat Bayern. Nur durch dessen Weitsicht bezüglich der Notwendigkeit von schnellem Internet und der damit verbundenen hohen Förderung könne man den Ausbau nun angehen. Durch den Höfebonus können Haushalte an die Datenautobahn angeschlossen werden, die vom bisherigen Ausbau nicht profitierten und als unterversorgt gelten. Ein geförderter Ausbau ist nur in Bereichen möglich, welche die vorgegebenen 30 Mbit pro Sekunde nicht erreichen. Sehr erfreulich sei zudem die Kooperation mit der Nachbargemeinde Steinbach am Wald, von der man sich gegenseitige Synergie-Effekte verspricht.

"Zur Ausführung kommt die zukunftsweisende FTTH-Technologie (Fibre to the Home), bei der die Glasfaser direkt in das Haus verlegt wird", informierte Michael Korn. Es erfolgt ein Ein-Gigabit-Anschluss. Die Erschließung erfordere einen 200 Meter langen Tiefbau. Der Ausbau wird in den nächsten 24 Monaten erfolgen. "Wir möchten möglichst bald mit dem Ausbau beginnen", bekundete Michael Korn. Sein Ziel sei es, die Maßnahme in diesem Herbst durchzuführen. hs