Teuschnitz erkämpft sich Sieg

Zum Rückrundenauftakt in der Tischtennis-Bezirksoberliga behielten die Damen des TSV Teuschnitz gegen Kulmbach die Oberhand und bleiben damit Verfolger (14:4 Punkte) mit zwei Minuszählern Rückstand zum Tabellenführer TTC Stammbach (14:2). An diesem Freitag, 17. Januar, empfängt der TTC Wallenfels die Kulmbacherinnen.

TSV Teuschnitz - ATS Kulmbach II 7:3

Die abstiegsbedrohten Gäste machten es den TSV-Damen nicht so einfach, wie es das Endergebnis vermuten lässt. Zwar gingen die Einheimischen mit 3:0 in Führung, doch musste in diesem Abschnitt Anita Beetz gegen Gabriele Bräunling einen 1:2-Rückstand erst noch drehen.

Weil Susanne Richter im fünften Durchgang an der routinierten Irene Fieber scheiterte, Tina Köhler gegen Manuela Kögler chancenlos blieb und auch Elke Jakob gegen Fieber das Nachsehen hatte, stand es plötzlich 3:3.

Köhler hob Bräunling mit einem 11:9 im Entscheidungssatz gerade noch aus den Angeln und brachte Teuschnitz wieder nach vorne. Da Richter gegen Kögler nur einen Satz abgab und Jakob gegen Bräunling gewann, war der Vorsprung des Heimteams auf 6:3 ausgebaut. Als Beetz gegen Fieber nach 1:2-Rückstand noch die Wende herbeiführte, war der Heimerfolg perfekt. hf Ergebnisse: Jakob/Richter -Fieber/Bräunling 3:0, Beetz - Bräunling 3:2, Jakob - Kögler 3:1, Richter - Fieber 2:3, Köhler - Kögler 0:3, Jakob - Fieber 1:3, Köhler - Bräunling 3:2, Richter - Kögler 3:1, Jakob - Bräunling 3:0, Beetz - Fieber 3:2.