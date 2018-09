Teures Wohnmobil gestohlen

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag wurde im Ortsteil Weickersgrüben ein Wohnmobil im Wert von 60 000 Euro gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen verschwand das weiße Reisemobil der Marke Fiat mit dem amtlichen Kennzeichen "SLÜ-HK 77" in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr von einem dortigen Parkplatz. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer das Wohnmobil seit Donnerstagmorgen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0931/457 17 32 zu melden. pol