Teures Rad gestohlen

Noch etwa 650 Euro war ein Fahrrad wert, das bereits am Dienstag, 8. Oktober, zwischen 7 Uhr und 13 Uhr am Lichtenfelser Bahnhof entwendet wurde. Das schwarz-grüne Rad Typ Analog black'n'green stand verschlossen an einem Mast. Sachdienliche Hinweise erbitten die Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol