Teurer schon seit Januar

Andreas Dellert von der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim stellte dem Burgpreppacher Gremium die Neukalkulation der Abwassergebühren für die so genannte Hainbachschiene vor. Das sind die Orte Burgpreppach, Fitzendorf, Hohnhausen, Ibind und Leuzendorf. Nach 15 Jahren ohne Veränderung sei eine Anpassung erforderlich, da ein Defizit von fast 280 000 Euro aufgelaufen ist, eine Summe, die man den Bürgern nicht komplett aufdrücken will. Damit hätte sich der Kubikmeterpreis fürs Abwasser fast verdoppelt. Bürgermeister Niediek schlug vor, einen Teil der Rückstände aus der Gemeindekasse zu bezahlen und nur knapp 180 000 Euro auf Bürger umzuwälzen. Neu eingeführt wird eine Grundgebühr von 200 Euro. Zudem erhöht sich der Kubikmeterpreis auf 3,50 Euro (bisher 2,05 Euro). Die Änderung, der das Gremium einhellig zustimmte, gilt rückwirkend ab 1. Januar. Künftig will man die Gebühren im vierjährigen Turnus neu kalkulieren. eki