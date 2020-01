Teurer "Ritt" auf der Leitplanke: 26 000 Euro

Auf eine Länge von fast 60 Metern ramponierte am Donnerstagnachmittag der 77-jährige Fahrer eines Opel, der die A 73 in Fahrtrichtung Bamberg befuhr, die Außenschutzplanke. Der Senior geriet mit seinem Pkw aus Unachtsamkeit nach rechts und über den Seitenstreifen auf die dort ansteigende Leitplanke und fuhr in Schräglage auf dieser entlang. Der Opel schlitterte dann über die Schutzplanke und kam dahinter zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Wegen der beschädigten Ölwanne des Pkws musste austretendes Motoröl durch die Straßenmeisterei abgebunden werden. Während der Pkw wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 20 000 Euro erlitt, beläuft sich der Schaden an der Schutzplanke auf geschätzte 5000 Euro. pol