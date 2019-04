Teurer Parkrempler

Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, der am Donnerstagnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr einen schwarzen Audi auf dem Kundenparkplatz der Lebensmittelmärkte in der Josef-Fösel-Straße an der vorderen Stoßstange anfuhr. Aufgrund des hohen Schadens muss der Verursacher den Anstoß bemerkt und auch einen Eigenschaden haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen.