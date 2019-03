Teuren Radlader entwendet

Einen Radlader der Marke Liebherr im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendeten unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in Vierzehnheiligen.

Die Täter stahlen den gelben Radlader, Typ 510, der im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, auf einem Parkplatz im Süden des Ortes stand, zusammen mit einer dazugehörenden Radlader-Gabel. Das Baufahrzeug mittlerer Größe wiegt etwa acht Tonnen und hat an den Seiten die Aufschrift "HTS". Da es nur etwa 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren kann, gehen die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg derzeit davon aus, dass zum Abtransport der Maschine ein größeres Fahrzeug nötig war.

Zeugen, denen in Vierzehnheiligen am vergangenen Wochenende verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen. pol