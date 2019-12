Teure Rückwärtsfahrt: 13 000 Euro Schaden

Teuer zu stehen kommt einen jungen Mann seine Rückwärtsfahrt mit dem Auto, die am Samstagmorgen im Jägergarten in Maßbach zu einem Verkehrsunfall führte. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem VW 50 Meter rückwärts und stieß dabei gegen einen geparkten Opel. An diesem entstand etwa 8000 Euro Sachschaden, am VW des Unfallverursachers außerdem rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. pol