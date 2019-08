Haßfurt vor 14 Stunden

Teure Fußballschuhe werden gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag aus dem unverschlossenen Lagerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Hofheim eine Sporttasche mit drei Paar Fußball- und einem Paar Sportschuhe...