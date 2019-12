Teure Etiketten gegen günstige getauscht

In einem Supermarkt in Forchheim tauschte eine bisher unbekannte Täterin die Etiketten von Waren aus, welche sie anschließend bezahlte. Der Kassiererin fiel dies erst im Nachhinein auf, sodass ein Schaden in Höhe von 3,43 Euro entstand. Eine Videoaufzeichnung der Tat ist vorhanden, die Polizei Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.