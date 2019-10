Teure Elefantenskulptur ist verschwunden

Bereits in der Zeit von Montag, 14. Oktober, bis Donnerstag, 17. Oktober, hat ein Unbekannter eine Holzskulptur von einem Grundstück in der Luitpoldstraße entwendet. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, hat die Skulptur, die aus Ahornholz hergestellt wurde und einen Elefantenkopf mit Stoßzähnen darstellt, einen Wert von 3500 Euro. Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 in Verbindung zu setzen. pol