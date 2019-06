Teuchert vor Wechsel zu Hannover 96

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 scheint das Werben um Cedric Teuchert gewonnen zu haben. Der aus Coburg stammende Schalker Stürmer steht nämlich vor einem Wechsel auf Leihbasis zu den Niedersachsen.

Der kurz vor der Europameisterschaft "ausgemusterte" U21-Nationalspieler soll bereits den Medizincheck absolviert haben. Mehrere Medien berichteten am Freitagvormittag von dem potenziellen Wechsel. Der 22-Jährige gehörte zum vorläufigen Kader für die U21-EM in Italien. DFB-Trainer Stefan Kuntz verzichtete aber auf ihn trotz einer guten EM-Qualifikation (7 Tore). Interesse an einer Verpflichtung oder Leihe hatten zuletzt mehrere Bundesligisten, darunter - wie gemeldet - Anfang der Woche auch noch der VfB Stuttgart. ct