Tettau vor 16 Stunden

Bauarbeiten

Tettauer Rosengasse wird gesperrt

Am kommenden Montag, 28. Oktober, beginnen in der Tettauer Rosengasse Bauarbeiten. Aus diesem Grund wird es bis zum Einbruch des Winters zu Behinderungen kommen. Darauf weist der Markt Tettau in einer...