Tettauer löschten auch in Thüringen

In den kleinen Saal der Festhalle hatte die Feuerwehr Tettau zu ihrer Jahreshauptversammlung eingeladen. Vorsitzender Norbert Brökelschen blickte in seinem Jahresbericht auf ein relativ ruhiges Jahr 2018 zurück. So fand neben der Bewirtung des Kinderfaschings auch der jährliche Tag der offenen Tür statt.

"Dieser Tag startete vielversprechend", erinnerte der Vorsitzende, denn gegen 14 Uhr schreckte die Sirene Besucher und Feuerwehrler auf, man wurde zu einem Großbrand nach Thüringen gerufen.

Im November wurde der große Fackelumzug der Kinderfeuerwehren des Landkreises ausgerichtet. Auch die Feuerwehrfeste der Feuerwehren Burggrub und Thonberg wurden besucht. Der Mitgliederstand beläuft sich auf 95, von denen 38 aktiven Dienst leisten. Auch der Kassenbericht weist einen soliden Kassenstand auf.

Brökelschen konnte außerdem Urkunden für langjährige Vereinstreue übergeben. Geehrt wurden: Gotthard Schubert für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft, Manuel Stauch ebenfalls für 25 Jahre, Manfred Krautwurst für 50 Jahre und Klaus Franke für 60 Jahre.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Peter Ebertsch unter anderem auf die sehr gute Zusammenarbeit und die gewachsene Freundschaft mit dem Landkreis Sonneberg ein. Die zahlreichen Feuerwehreinsätze der Feuerwehr Tettau in Thüringen hätten gezeigt, wie sehr beide Nachbargemeinden aufeinander angewiesen seien - nicht nur im Bereich des Feuerwehrwesens. So werde demnächst ein Kooperationsvertrag mit Sonneberg geschlossen.

Der Erste Polizeihauptkommissar und Leiter der PI Ludwigsstadt, Markus Löffler, war gemeinsam mit seinem Stellvertreter Stefan Höhne erstmals der Einladung gefolgt und lobte die gute Zusammenarbeit.

Kommandant Christian Wick berichtete von 73 Einsätzen sowie 86 Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen.

Im Anschluss nahm der Kommandant noch Beförderungen vor. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung wurden zum Feuerwehrmann befördert: Nico Schwabe, Jonas Heinlein, Samuel Kaiser und Benjamin Eschrich. bb