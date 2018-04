Testtag für Kinder in Staffelstein

Die Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein steht am Mittwoch, 18. April, ganz im Zeichen des Basketballs. An diesem Tag macht die Kinder+Sport-Basketball-Academy Station am Obermain. Zum dritten Mal können dann Kinder den Parcours absolvieren und die nächste Stufe und das entsprechend farbige Trikot erwerben. In den Disziplinen Dribbeln, Passen, Werfen und Koordination sind Aufgaben zu bewältigen. Während der Vormittag Schulklassen vorbehalten ist, kann von 13 bis 15 Uhr jedes Kind in die Halle kommen und entweder im Parcours das weiße "Rookie"-Trikot erwerben oder ein entsprechend höheres Level bis hin zum "Allstar" ablegen. Betreut werden die Stationen des Trainingsparcours von Jugendtrainern des deutschen Meisters Brose Bamberg und Trainern des TSV Staffelstein. red