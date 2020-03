Teststelle geplant

Der Landkreis Kronach richtet ein Zentrum ein, in dem potenzielle Corona-Patienten getestet werden sollen. "Die Anlaufstelle soll spätestens Mitte der nächste Woche in Betrieb genommen werden", teilte Markus Wich, Büroleiter des Landrats, mit. Durch die Teststelle soll gewährleistet werden, dass möglicherweise Infizierte keine Arztpraxen aufsuchen müssen: "Wir wollen sicherstellen, dass die Praxen nicht schließen müssen und ihrem Gesundheitsauftrag weiter nachkommen können."

Die Anlaufstelle ist jedoch nicht für prophylaktische Tests angedacht: "Wer sich mit dem Virus infiziert haben könnte, soll sich nach wie vor telefonisch an seinen Hausarzt wenden. Dann wird nach medizinischer Indikation ein Termin in der Teststelle vereinbart." Im Normalfall liegen die Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden vor. Dass bei der Anlaufstelle nur medizinisch angeordnete Tests durchgeführt werden, hat auch den Zweck, dass die Labore nicht überlastet werden. "Wir stellen so sicher, dass diejenigen, bei denen die Tests notwendig sind, nicht zu kurz kommen", sagt Wich. Am Montag wird das Landratsamt ausführlich über die geplante Teststelle informieren, bis dahin werden sich alle Beteiligten Gedanken um die genaue Umsetzung machen. cd