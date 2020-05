Testphase startet am Montag

56 Tage musste die Stadtbücherei Forchheim ihre Türen wegen der Corona-Krise verschließen. Am Montag, 11. Mai, darf wieder geöffnet werden. Natürlich müssen viele Regeln beachtet werden.

Die Öffnungszeiten sind in der Testphase Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr. Am Samstag bleibt die Tür vorerst weiter geschlossen.

Alle Bibliotheken müssen sich erst auf ihre ureigene Aufgabe der Ausleihe von Medien beschränken. Das bedeutet, dass das Lesecafé, die Internet- und Arbeitsplätze, die "Leseinsel" im Kinderbereich und alle Sitzgelegenheiten entfernt beziehungsweise gesperrt werden mussten. Der Aufenthalt soll möglichst kurz gehalten werden. Für Vorlesen und Spielen ist keine Gelegenheit.

Die Rückgabe der Medien erfolgt künftig ausschließlich über das äußere Rückgabeterminal. Die Medien kommen in Quarantäne und werden alle - wie schon immer - desinfiziert. Der Einlass wird im Moment auf 26 Personen gleichzeitig beschränkt. Jeweils ein Kind bis zehn Jahre darf nur in Begleitung eines Erwachsenen herein.

Die Stadtbücherei darf nur mit einer Atemschutzmaske betreten werden. Am Eingang steht Desinfektionsmittel für die Besucher bereit. Die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern muss im ganzen Haus beachtet werden. Darum gibt es eine Einbahnstraßenregelung im Eingangsbereich vor der mit Plexiglasscheiben geschützten Theke und Abstandsmarkierungen für die Warteschlange vor den Selbstausleihe-Plätzen. Das Bücherei-Team hat 511 neue Medien eingearbeitet. red