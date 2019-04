Testfahren mit den E-Scootern

Am Karsamstag, 20. April, bieten die Stadtwerke Bamberg interessierten Kunden eine weitere Gelegenheit, die E-Scooter zu testen: Von 10 bis 18 Uhr ist am "Kiosk Kunni" am Adenauerufer des Rhein-Main-Donau Kanals das Testfahren mit den elektrisch betriebenen Tretrollern möglich. Voraussetzung für das Testfahren ist, dass die Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sind und einen Pkw-Führerschein besitzen (Klasse B bzw. 3). Auch eine Helmpflicht ist vorgeschrieben. Wer am Samstag keinen eigenen Fahrradhelm mitbringt, kann sich kostenlos einen Helm ausleihen.

Die Bamberger Testfahrer dürfen mit den Bird-E-Scootern auf Radwegen, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen fahren. Sind solche nicht vorhanden, darf auf Fahrbahnen oder in verkehrsberuhigten Bereichen gefahren werden. Das Fahren auf dem Fußweg ist nicht erlaubt. Mit dem Testbetrieb der E-Scooter wollen die Stadtwerke Erfahrungen sammeln, ob ein kombiniertes Angebot aus ÖPNV und Elektrotretrollern die Bürger dazu bewegt, auf Fahrten mit dem eigenen Auto zu verzichten. Die offizielle Zulassung von E-Scootern für den bundesweiten Straßenverkehr wird für Sommer erwartet. red