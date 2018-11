Testament - worauf man achten sollte

In der Morizkirche findet am Montag, 26. November, ein Vortrag zum Thema "Erbfolge und Testament" statt. Erbrechtliche Angelegenheiten erweisen sich immer wieder als äußerst komplex, so dass Laien mitunter Probleme haben, diese alleine zu bewältigen. Wer in Sachen Erbschaft keine Fehler machen will, sollte daher einen erfahrenen Experten zurate ziehen und einen Notar, Anwalt oder auch Steuerberater hinzuziehen. Der Vortrag von Notar Jan Heise beginnt um 18 Uhr. red