Test- und Aktionstag

Der FC Frankonia Eltingshausen bietet auch in dieser Saison regelmäßig Tennistraining für Erwachsene und Kinder mit einem professionellen Tennistrainer an. Um Spielpraxis zu bekommen und eventuell Spielpartner kennenzulernen, findet für alle Interessierten am Freitag, 27. April, ab 18 Uhr ein Schläger-Testtag auf der Tennisanlage statt. Am Samstag, 28. April, ist ab 14 Uhr Tennissaison-Eröffnung mit Aktionstag. Jeder, der mitmachen möchte, kommt einfach vorbei. An diesem Tag ist auch die Anmeldung für Trainerstunden möglich. Am Mittwoch, 15. August, findet dann ab 14 Uhr wieder das "Bocksbeutel-Turnier" statt. sek