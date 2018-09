Test für die Gesundheit

Immer am dritten Donnerstag im Monat um 15.15 Uhr kommt eine Mitarbeiterin vom ASB in den Awo-Treff (Oberer Bürglaß), misst kostenlos Blutdruck und überprüft die Zuckerwerte. Gerne gibt sie auch medizinische Tipps. Nächster Termin ist am Donnerstag, 20. September. red