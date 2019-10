Tessa Korber liest in der Stadtbücherei

Der Hospizverein für den Landkreis Forchheim veranstaltet in Kooperation mit der Stadtbücherei Forchheim eine Lesung mit der bekannten Bestsellerautorin Tessa Korber. Anlass ist der Welthospiztag, internationaler Aktionstag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Themen Sterben, Tod und Trauer.

Der Hospizverein möchte mit dieser Lesung aufmerksam machen auf die letzte Phase des Lebens, in der mitmenschliche Solidarität und Zuwendung unabdingbar sind.

Die Lesung findet am Samstag, 12. Oktober, um 17 Uhr in der Stadtbücherei Forchheim statt. In der Pause bieten sich Gesprächsmöglichkeiten mit Menschen aus der Hospizarbeit. Der Eintritt ist frei. "Trotz allem leben" - unter diesem Motto - Tessa Korber liest anlässlich des Welthospiztages. red