Bad Kissingen vor 20 Stunden

Terzett gestaltet Gottesdienst

Ein Terzett gestaltet am Sonntag, 11. August, um 10 Uhr den Gottesdienst in der St. Elisabeth-Kirche in Bad Kissingen mit der Rheinberger-Messe, "Missa in A-Dur". Die Sängerinnen Christine Stumpf (Sop...