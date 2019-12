Terminverschiebung der ÜWG Rentweinsdorf

Die Überparteiliche Wählergemeinschaft Rentweinsdorf (ÜWG Rentweinsdorf) weist darauf hin, dass die für den 3. Januar geplante Nominierungsversammlung aus organisatorischen Gründen verlegt werden muss. Die Versammlung wird am Mittwoch, 15. Januar 2020, stattfinden. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus am Schloss in Rentweinsdorf. sw