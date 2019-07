Vom 9. bis 21. September veranstaltet die "Kiste" des Kinderschutzbundes wieder die Secondhandmodewochen für Frauen. Diese sind auf Herbst und Winter ausgerichtet. Es kann nur gute erhaltene Damenmode angenommen und verkauft werden, die diesen Jahreszeiten entspricht. Die Vergabe der Annahmetermine erfolgt am Freitag, 19. Juli, von 9 bis 12 Uhr in der Kiste oder per Telefon unter 09561/792850. red