Terminvergabe für die Reihenuntersuchung

Am Freitag, 17. Mai, findet der elfte Schilddrüsentag im Klinikum statt. Für die Ultraschalluntersuchung benötigt man einen Termin, den man am Montag, 8. April, von 19 bis 21 Uhr über die Selbsthilfegruppe Schilddrüse persönlich vereinbaren kann. Die Termine bekommt man in der Lernstube Reha-Team in der Rodacher Straße 71. Resttermine können, falls vorhanden, erst nach dem 8. April per E-Mail an info@schilddruese-coburg.de oder am Schilddrüsentag selbst vereinbart werden. Im Programm des Schilddrüsentags steht neben verschiedenen Vorträgen die Reihenuntersuchung mittels kurzem Ultraschall. Weitere Informationen findet man unter www.schilddruese-coburg.de. red