Der Rhönklub-Zweigverein Garitz trifft sich am Dienstag, 5. November, um 19 Uhr zum Klubabend im Kolpingheim Garitz. Edgar Kast von der Kreisverkehrswacht hält ein Referat. Am Sonntag, 10. November, wird um den Staffelsberg gewandert. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Seeplatz. Ein Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 14. November, um 14.30 Uhr im Kolpingheim statt. Die Kegelfreunde treffen sich am Dienstag, 26. November, um 19.30 Uhr zum Kegelabend im katholischen Pfarrzentrum. sek