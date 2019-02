Rothenkirchen vor 16 Stunden

Termine

Büttenabende Weitere Büttenabende sind am Freitag und Samstag, 22. und 23. Februar, um 19.30 Uhr in der Schulturnhalle. Kinderbütt Kinderbütt ist nochmals am 24. Februar, um 13.30 Uhr. Umzug Der Fasch...