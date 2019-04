Termine zu Ostern

Die Pfarrei St. Kilian Staffelstein lädt Gemeindemitglieder, Urlaubs- und Kurgäste zur Feier der Heiligen Drei Tage, dem Einsetzungsamt und der Betstunde am Gründonnerstag, der Passionspredigt und der Kreuzwegandacht auf dem Staffelberg, der Karfreitagsliturgie, den stillen Betstunden, der Auferstehungsfeier am Ostersonntag und den Festgottesdiensten am Ostersonntag und Ostermontag, ein.

Das "Heilige Grab" in der Adelgundiskapelle auf dem Staffelberg kann ab sofort zu den Öffnungszeiten der Staffelbergklause besucht werden. Am Karfreitag, 19. April, ist um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr Gelegenheit zur Beichte. Der Passionsgottesdienst für Kinder am Karfreitag ist um 13.30 Uhr zusammen mit den Erstkommunionkindern. Das Osterfrühstück findet nach der Auferstehungsfeier am Ostersonntag, 21. April, um 5 Uhr, im Pfarrsaal statt. Nach dem Auferstehungsamt sowie in allen Gottesdiensten am Ostersonntag werden Speisen gesegnet. Am Ostersonntag, 21. April, ist um 19 Uhr in Loffeld und am Ostermontag, 22. April, um 18 Uhr in Reundorf Gottesdienst. Die 40. Dekanatswallfahrt am Samstag, 11. Mai, führt nach Eichstätt. Verbindliche Anmeldung bis spätestens 18. April im Pfarrbüro.

Schweigepilgern

Termine der Kur- und Urlauberseelsorge: Freitag, 19. April, 10.30 Uhr: Zeit zum Pilgern "Karfreitags-Schweigepilgern". Nach einer Tasse Tee oder Kaffee im alten Pfarrhaus in Kirchschletten pilgern die Teilnehmer meist schweigend und nur von kurzen Impulsen unterbrochen nach Bad Staffelstein. Die Strecke ist zirka 20 Kilometer lang. Informationen gibt Pilgerbegleiter Reinhold Bayer, Telefon 09547/4479134.

Ebenfalls am Karfreitag findet um 16 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Anja Bautz im Konferenzraum der Schön-Klinik statt. Am Samstag, 20. April, beginnt um 21 Uhr die Feier der Osternacht in der evangelischen Dreieinigkeitskirche. Die Auferstehungsfeier ist am Sonntag, 21. April, ab 5 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian angesetzt. red