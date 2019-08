Termine und Veranstaltungen der Pfarrei St. Kilian

Das Pfarramt der katholischen Pfarrei St. Kilian weist auf folgende Informationen, Termine und Veranstaltungen hin:

Bis Freitag, 20. September, ist die Sommerordnung in Kraft. Das Pfarrbüro ist nur eingeschränkt jeweils montags von 8.30 bis 11 Uhr und donnerstags vom 16 bis 18 Uhr geöffnet. Das Pfarramt bittet um Verständnis und Beachtung der geänderten Öffnungszeiten.

Der Katholische Frauenbund wird auch in diesem Jahr zum Feiertag "Mariä Himmelfahrt" am Donnerstag, 15. August, Kräuterbuschen binden. Dazu werden wieder viele Blumen und Kräuter aus Wiesen und Gärten benötigt. Daher wird um zahlreiche Blumen- und Kräuterspenden gebeten, die am Mittwoch, 14. August, in der Kaplanei (Garage) abgegeben werden können. Wer beim Binden der Buschen mithelfen will, ist ab 14 Uhr dazu willkommen. Die Sträußchen werden dann am 14. August vor der Vorabend-messe und am Feiertag vor den Gottesdiensten für eine freiwillige Spende an der Kirche angeboten. Der Erlös dieser Aktion kommt einem sozialen Zweck zugute.

Am Dienstag, 6. August, ist ab 8 Uhr Gottesdienst in der Schwesternhauskapelle.

In diesem Jahr übernimmt Henry Kimbowa aus Uganda im August die Urlaubsvertretung für Pfarrer Georg Birkel.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt jeden Mittwoch im August um 9 Uhr zum Morgengebet im Kurpark ein. Treffpunkt ist am Brunnen zwischen den Gradierwerken. Die Morgengebete dauern circa 20 Minuten. Evangelischer Urlauberpfarrer ist Harald Wildfeuer.

Das Innehalten - Entspannen -Zur-Ruhe-Kommen findet jeweils am Freitag im August ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian statt. red