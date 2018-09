Termine und Buszeiten zum Schulanfang

In der Grundschule Schondra endet der Unterricht am Dienstag, 11. September, für die 2. bis 4. Klassen um 11.15 Uhr und am Mittwoch, 12. September, um 11.15 Uhr für alle Klassen. Der Bus startet um 7.05 Uhr in Singenrain, 7.15 Uhr Platz, 7.18 Uhr Geroda/Bürgerhaus und 7.20 Uhr Geroda/Krummer Graben, Abfahrtszeit in Schildeck ist um 7.24 Uhr, Einraffshof 7.27 Uhr, Untergeiersnest 7.31 Uhr, Obergeiersnest 7.33 Uhr, Schönderling/Brücke 7.36 Uhr und Schönderling/Kirche 7.37 Uhr. sek