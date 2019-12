Termine Kolping im Dezember

Bei der Kolpingsfamilie Hammelburg finden im Dezember mehrere Veranstaltungen statt. Auftakt macht am Samstag, 7. Dezember, die Gruppenstunde der Kolpingjugend um 10 Uhr im Pfarrheim. Die Feier zum Kolping-Gedenktag im Felsenkeller der Musikakademie mit Ehrungen und gemütlichem Beisammensein ist für Sonntag, 8. Dezember, ab 15.30 Uhr geplant, der Festgottesdienst am gleichen Tag beginnt um 18 Uhr in der Klosterkirche. Die Adventsfeier der Kolpingfrauen findet am Mittwoch, 11. Dezember, um 14.30 Uhr statt, und der Stammtisch mit Kegelabend ist für Mittwoch, 18. Dezember, im Gasthaus "Saaleblick". sek