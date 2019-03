Termine in der Pfarrgemeinde

Am Sonntag, 10. März, lautet das Motto bei einem Gottesdienst "Wir feiern das Leben". Beginn ist um 18 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Westheim. Der Gottesdienst findet zum Ausklang des Wochenendes und zum Einstieg in die neue Woche zum Thema "Wüstentage - ja oder nein? - sich zurückziehen - verzichten - zu sich selber kommen" statt. Am Mittwoch, 20. März, gibt es einen Vortrag "Selbstbestimmt vorsorgen" im Pfarrheim Westheim. Beginn ist um 14 Uhr. Zur Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung gibt es Informationen, anschließend ist noch Zeit für Fragen. Referentin ist Ursula Wiegel, Dipl.-Sozialpädagogin (FH). sek