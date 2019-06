Die Diakonie Erlangen und das Zentrum für Alleinerziehende laden am Samstag, 29. Juni, ab 11 Uhr zum Brunch für Alleinerziehende mit dem Thema "Pubertät" ein. Eine Kinderbetreuung wird angeboten. Weiter geht es am Sonntag, 30. Juni, von 14 bis 17 Uhr mit einem Spielenachmittag für Familien. Beides findet im Zentrum für Alleinerziehende in der Luitpoldstraße 15 in Erlangen statt. red