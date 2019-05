Termine im Juni

Terminbesprechungen standen im Mittelpunkt einer Sitzung des Pfarrgemeinderates. Ein ökumenisches Abendlob findet am Freitag, 7. Juni, um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Hingewiesen wurde auf die Fronleichnamsprozession am 20. Juni, die mit einem Gottesdienst auf dem Anger um 9 Uhr beginnt. Der Pfarrgemeinderat baut Bänke und Altar ab 7.30 Uhr auf. Vorbereitet wurde das Pfarr- und Kindergartenfest, das am Sonntag, 30. Juni, stattfindet. Es beginnt nach dem 10.30 Uhr-Gottesdienst mit einem warmen Mittagessen im und am Jugendzentrum. Kuchenspenden werden entgegengenommen. Diese können am 30. Juni ab 11 Uhr direkt am Fest abgegeben werden. eik