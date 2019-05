Termine im Juni bei Kolping

Bei der Kolpingsfamilie Hammelburg steht für Samstag, 1. Juni, um 10 Uhr die Gruppenstunde der Kolpingjugend im Pfarrzentrum auf dem Programm. An diesem Tag ist auch die Bezirkswallfahrt in Bad Brückenau geplant. Los geht es um 15 Uhr mit einer Fußwallfahrt vom Parkplatz tegut zur Schlosskirche in Römershag, dort findet um 16.30 Uhr eine Messe mit Bezirkspräses Pfarrer Erhard statt, anschließend ist eine Einkehr im Gasthof Breitenbach vorgesehen. Die Abfahrt in Hammelburg ist um 14.15 Uhr bei Lidl. Anmeldungen sind bei F.J. Schneider, Tel.: 09732/ 2216, zur Bildung von Fahrgemeinschaften zeitnah erwünscht. Am Mittwoch 5. Juni, findet um 18 Uhr ein Kegelabend und Stammtisch im Gasthaus Saaleblick statt. Am Donnerstag, 27. Juni, ist ab 14.40 Uhr das Treffen der Kolpingfrauen im Pfarrzentrum. sek