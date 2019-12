Bad Kissingen 09.12.2019

Mach mit

Termine für Senioren

Die regelmäßige Übungsstunde des Veeh-Harfen-Ensembles entfällt am Donnerstag, 19. Dezember. Die Veeh-Harfen-Spieler treffen sich stattdessen um 18.45 Uhr in der Evangelischen Johanneskirche in Bad Bo...