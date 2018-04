Termine für Reiserausgabe

Die Edelreiserausgabe ab dem landkreiseigenem Reiserkeller in Hiltpoltstein findet statt am Samstag, 21. April, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Als Ersatztermine sind vorgesehen Donnerstag, 26. April; Donnerstag, 3. und 5. Mai; jeweils von 17 bis 18 Uhr. Reiserbestellungen werden schriftlich entgegen genommen unter Landratsamt, L2 Obst, Möchser Weg 12 in 91355 Hiltpoltstein, oder per E-Mail an obst@lra-fo.de. red