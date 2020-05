Termine für Messintention vereinbaren

Unter Hygienevorschriften und Abstandsregelungen dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden - auch in der katholischen Pfarrei Isling. Bereits bestellte Messintentionen, die entfallen mussten, können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Dazu bittet das Pfarramt, sich telefonisch zu melden. Aufgrund der momentanen Situation können keine neuen Messbestellungen angenommen werden.

Für die Teilnahme an den Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung erforderlich: für Gottesdienste in Isling im Pfarrbüro immer mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 09576/925761; Für Gottesdienste in Mistelfeld immer freitags von 18 bis 20 Uhr bei Anke Brehm unter Telefon 09571/947683; für Gottesdienste in Rothmannsthal immer freitags von 17 bis 19.30 Uhr bei Carmen Bezold unter Telefon 09576/9257868. Das Pfarrbüro bleibt geschlossen, ist aber telefonisch unter 09576/925761 (Mittwoch und Freitag von 15 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an pfarrei.isling@erzbistum-bamberg.de erreichbar.

Die katholische Bücherei St. Andreas in Mistelfeld hat jeden Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet. Das Treffen des Seniorenkreises Isling am Mittwoch, 3. Juni, entfällt. red