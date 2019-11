Termine für die Bürgerversammlungen

Die ersten Bürgerversammlungen der Gemeinde finden wie folgt statt:

am Freitag, 8. November, in Buchenrod, im Haus der Bäuerin; am Montag, 18. November, für Großheirath, im Landhotel Steiner und am Freitag, 22. November, für Gossenberg, im dortigen Gemeindehaus. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Termine in den anderen Ortsteilen teilt die Gemeindeverwaltung noch mit. red