Termine festgelegt

Die Terminplanung für die nächsten Wochen stand im Mittelpunkt einer Vorstandssitzung beim Ortsverband Bad Brückenau der Senioren-Union.

Am Montag, 29. April, steht ein Besuch im "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach auf dem Programm. Los geht es um 14 Uhr ab Bahnhof. Die Beförderung zum Zielort soll in Fahrgemeinschaften erfolgen. Im Mai wird es in der "Pizzeria Da Rocco" am Markplatz wieder den Bürgertisch geben. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Zum Sommerfest treffen sich Mitglieder und Gäste am Mittwoch, 27. Juli. Und für Ende September haben die Organisatoren einen Besuch der Rettungswache des Roten Kreuzes ins Auge gefasst. Anmeldungen und nähere Infos bei Hildegard Schöbel-Bossinger (Tel. 09741/1605) und Gundula Langeworth (Tel. 0151/403 883 52). bpr