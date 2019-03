Termine des VdK-Ortsverbands

Der VdK-Ortsverband Lichtenfels bietet im März gleich vier Aktionen an. So findet am heutigen Freitag der VdK-Kreisverbandfasching auf der "Karolinenhöhe" in Trieb mit Musik und Tanz, allerlei Sketchen und kurzweiligen Vorführungen statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Start der "Faschingsgaudi" dann um 19 Uhr. Tags darauf, am Samstag, findet die nächste kleine Monatswanderung statt. Diese startet wie immer ab 13 Uhr am Schützenplatz in Lichtenfels, wo dann auch wieder Fahrgemeinschaften gebildet werden zum Ausgangspunkt der geplanten Kurzstreckenwanderung. Für Samstag, 16. März, ist dann die große VdK-Frühjahrsauftaktwanderung geplant, Näheres dazu beim VdK-Treff, der am Mittwoch, 13. März, ab 14.30 Uhr im Gasthof "Wallachei" in Lichtenfels stattfinden wird. Daniela Lieb gibt hier eine Einführung zum Thema "Reflexzonen(therapie) am Fuß". Auch bei dieser Veranstaltung sind Gäste willkommen, müssen sich aber aus organisatorischen Gründen anmelden unter Telefonnummer 09571/5127 oder E-Mail an faber.monika1@gmx.de. Es wird für Nichtmitglieder ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Außerdem kann man sich über die obigen Kontakte noch für den Frühjahrsauftakt-Ausflug nach Bayreuth anmelden. mfa