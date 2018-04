Termine des Trimm-Dich-Clubs

Der Trimm-Dich-Club Woffendorf weist darauf hin, dass der Übungsabend am Montag, 16. April, entfällt. Das Freundschafts-Tischtennisspiel gegen die Versehrtensport- und Reha-Gruppe Burgkunstadt (VSG), das im März ausfallen musste, wird am Mittwoch, 18. April, nachgeholt. Beginn ist um 18 Uhr im Tischtennisraum der Burgkunstadter Stadthalle. Die ebenfalls im März geplante Bierkopf-Meisterschaft der Trimm-Dich-Freunde wird auf Montag, 23. April, verlegt. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Gaststätte "Preußla" in Altenkunstadt. An gleicher Stelle findet am Montag, 30. April, um 20 Uhr die Monatsversammlung statt.

Eine Stadtführung steht im Mittelpunkt des Familienausflugs am Sonntag, 27. Mai, nach Wertheim. Anmeldung beim Vorsitzenden Bernhard Kraus unter der Telefonnummer 09572/ 2723. bkl