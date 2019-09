Termine des Tourismusservice

Am morgigen Samstag wird um 10 Uhr eine circa eineinhalbstündige Stadtführung angeboten. Treffpunkt ist am Stadtmuseum, Kirchgasse 16. Um 13 Uhr lädt der Kur- und Tourismusservice zu einer Wanderung unter fachlicher Leitung mit geselliger Einkehr ein. Die mittelschwere Wanderstrecke ist 13 Kilometer lang. Die Tour beginnt in Bad Staffelstein und verläuft über Unnersdorf, Steglitz, Carlspfad und Kloster Banz wieder zurück nach Bad Staffelstein. Treffpunkt der Teilnehmer ist am Bahnhof in der Bahnhofstraße 101. red