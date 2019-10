Termine des Skiclubs

Die Mitglieder des Skiclubs beteiligen sich am 3. Oktober um 11 Uhr am Pinklauf. Am 4. Oktober, treffen sie sich um 19 Uhr an der Georgi-Kurhalle zum Nordic Walking. Eine Herbstwanderung folgt am Samstag, 12. Oktober. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof. Mit dem Linienbus geht es zum Kreuzberg. Von dort führt die Wanderung zur Osterburg. Gegen 14 Uhr ist Einkehr im Berggasthof Roth. Rückfahrt ist um 16.45 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Montag, 7. Oktober, zwingend erforderlich, im LOK-IN oder per Mail an Hildmann11@gmx.de . sek