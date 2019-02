Termine des Skiclubs

Der Skiclub Bad Brückenau lädt seine Mitglieder am Donnerstag, 14. Februar, ab 19 Uhr zum monatlichen Stammtisch im Restaurant "Golden Buddha", Ludwigstraße 11, ein. Am Freitag, 15. Februar, bietet der Skiclub Bad Brückenau Nordic-Walking an. Treffpunkt ist um 19 Uhr die Georgi-Kurhalle. sek