Termine des Rhönklubs

Am Samstag, 16. Februar, 20.11 Uhr, findet im Wanderheim am Gebirgsstein der Hüttenfasching statt. Der Eintritt ist frei. Für Unterhaltung sorgen "Die Zwoa". Am Sonntag, 17. Februar, wandert der Rhönklub- Zweigverein Oberbach zum Wanderheim am Gebirgsstein. Die Wanderung wird von jedem selbst individuell gemacht. Das Wanderheim ist ab 13 Uhr für alle Wanderer geöffnet. sek