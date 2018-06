Termine des Rhönklubs

sek



Der Rhönklub Zweigverein Garitz hat für Sonntag, 1. Juli, keine Wanderung im Programm. Am Dienstag, 3. Juli, um 19 Uhr ist Klubabend im Kolpinghaus. Ein Mitglied der Polizei hält einen Vortrag über die Verkehrswege der Stadt Bad Kissingen . Am Sonntag, 15. Juli, unternimmt der Verein eine 13 Kilometer lange Wanderung auf dem Lauertalrundweg mit Einkehr in Poppenlauer. Treffpunkt zur Abfahrt mit Pkw ist um 9.30 Uhr am Seeplatz. Die Kegelfreunde kegeln am Dienstag, 7. Juli, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim in Bad Kissingen. Am letzten Juliwochenende nimmt der Rhönklub am Rakoczy-Fest teil.