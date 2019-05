Termine des Rhönklubs im Juni

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz hat für Juni folgende Termine geplant: Am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr steht der Klubabend im Kolpingheim an. Eine mittelschwere, zirka 15 Kilometer lange Wanderung führt am Pfingstmontag, 10. Juni, von der Schornhecke zur Thüringer Hütte und Heidelstein und wieder zurück zur Schornhecke. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Seeplatz in Garitz. Am Sonntag, 23. Juni, folgt eine zirka zwölf Kilometer lange Ganztageswanderung durch das Lauerbachtal. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Seeplatz Garitz zur Bildung von Fahrgemeinschaften. sek